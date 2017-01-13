Автоинспекторы поймали за два дня 223 омича, нарушивших ПДД

10 и 11 января в Омске сотрудники госавтоинспекции провели рейд "Такси". Во время мероприятия автомобилистов проверили на наличие признаков опьянения и нарушение правил дорожного движения.

- За время проведения мероприятия за нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 223 водителя, из них двое находились за рулём в нетрезвом состоянии, 29 - управляли автомобилем с техническими неисправностями, 22 - нарушили требования дорожных знаков, 8 - проехали на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД УМВД по Омской области.

Отметим, в минувшем 2016 году в Омской области произошло 3086 ДТП. В них пострадали 4006 человек, 206 из которых погибли.