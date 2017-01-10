Омские автоинспекторы устроили рейд по поимке нелегальных таксистов

10 и 11 января у таксистов в Омске проверят лицензии на перевозку пассажиров.

Как сообщает пресс-служба омской госавтоинспекции, 10 и 11 января в Омске пройдёт рейд "Такси". Он направлен на профилактику правонарушений, которые совершают водители легковых такси и частные перевозчики.

Водители такси зачастую являются участниками правонарушений, в том числе возникших из-за конфликтных ситуаций с пассажирами. Кроме того, ими нарушаются требования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Помимо этого, часто перевозкой пассажиров занимаются водители, которые не имеют соответствующей лицензии, либо омичей доставляют на автомобилях, которые не соответствуют требованиям технического регламента.