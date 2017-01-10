Омские автоинспекторы устроили рейд по поимке нелегальных таксистов
Общество  •  10 января 2017, 12:50, последнее обновление 10 января 2017, 12:53  •  печать

Омские автоинспекторы устроили рейд по поимке нелегальных таксистов

Автор: Вероника Делор

10 и 11 января у таксистов в Омске проверят лицензии на перевозку пассажиров.

Как сообщает пресс-служба омской госавтоинспекции, 10 и 11 января в Омске пройдёт рейд "Такси". Он направлен на профилактику правонарушений, которые совершают водители легковых такси и частные перевозчики.

Водители такси зачастую являются участниками правонарушений, в том числе возникших из-за конфликтных ситуаций с пассажирами. Кроме того, ими нарушаются требования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Помимо этого, часто перевозкой пассажиров занимаются водители, которые не имеют соответствующей лицензии, либо омичей доставляют на автомобилях, которые не соответствуют требованиям технического регламента.

Место отменённых маршруток в Омске заняли 30 дополнительных автобусов

r Теги  •  #ГИБДД #нелегальная деятельность #перевозка пассажиров #рейд #такси
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