МЧС призывает омичей воздержаться от дальних поездок на выходных

Сотрудники МЧС России просят население не пренебрегать прогнозами синоптиков и ввиду неблагоприятных погодных условий отложить поездки на дальние расстояния.

На предстоящие выходные синоптики прогнозируют в сибирских и уральских регионах метели, понижение температуры, сильный гололёд и снежные заносы, а также ночные похолодания до -40 градусов. В связи с этим возможно осложнение обстановки на автомагистралях.

Специалисты МЧС рекомендуют населению в эти морозные дни уделять повышенное внимание отопительным и электрическим приборам, пожароопасным предметам, а также быть предельно осторожными с огнём и следить за состоянием электропроводки.

- Из-за обильных снегопадов и сильного ветра остаётся высоким риск возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, в Алтайском крае и в Республике Алтай, - говорится в сообщении МЧС. - Муниципальным властям рекомендуется своевременно вводить ограничения движения транспорта и держать на постоянном контроле организацию пунктов питания и обогрева водителей и пассажиров.

В целях безопасности при неблагоприятных погодных условиях водителям большегрузов лучше отказаться от дальних поездок.