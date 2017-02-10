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МЧС призывает омичей воздержаться от дальних поездок на выходных
Общество  •  10 февраля 2017, 14:05  •  печать

МЧС призывает омичей воздержаться от дальних поездок на выходных

Автор: Варвара Козловская

Сотрудники МЧС России просят население не пренебрегать прогнозами синоптиков и ввиду неблагоприятных погодных условий отложить поездки на дальние расстояния.

На предстоящие выходные синоптики прогнозируют в сибирских и уральских регионах метели, понижение температуры, сильный гололёд и снежные заносы, а также ночные похолодания до -40 градусов. В связи с этим возможно осложнение обстановки на автомагистралях.

Специалисты МЧС рекомендуют населению в эти морозные дни уделять повышенное внимание отопительным и электрическим приборам, пожароопасным предметам, а также быть предельно осторожными с огнём и следить за состоянием электропроводки.

- Из-за обильных снегопадов и сильного ветра остаётся высоким риск возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, в Алтайском крае и в Республике Алтай, - говорится в сообщении МЧС. - Муниципальным властям рекомендуется своевременно вводить ограничения движения транспорта и держать на постоянном контроле организацию пунктов питания и обогрева водителей и пассажиров.

В целях безопасности при неблагоприятных погодных условиях водителям большегрузов лучше отказаться от дальних поездок.

r Теги  •  #МЧС #погода #поездка #холода

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Комментарии

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Влад Никитин  •  10 февраля 2017, 14:55

Конечно, в такой мороз лучше дома сидеть, куда-то ехать очень опасно, помощь можно не дождаться.

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