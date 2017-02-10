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После холодных выходных в Омске потеплеет
Общество  •  10 февраля 2017, 12:56, последнее обновление 10 февраля 2017, 12:56  •  печать

После холодных выходных в Омске потеплеет

Автор: Екатерина Криль

В ближайшие пару дней на погоду будет влиять арктический воздух. Тепло придёт в регион с наступлением новой недели.

Синоптики предупреждают омичей о том, что до конца недели без нужды из дома лучше не выходить.

В результате вторжения арктического холодного воздуха в выходные дни и начале следующей недели ожидается морозная погода без осадков, с температурой воздуха ниже климатической нормы, - сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Пик похолодания придётся на субботу, 11 февраля. Днём по области ожидается -24...-29°C, местами выпадет небольшой снег, ночью похолодает до -30...-35°C, при прояснении до -40 градусов. В воскресенье столбик термометра поднимется до -21...-26°C, ночью -31...-36°C.

Ко вторнику, 14 февраля, потеплеет до -16…-21°C. К пятнице, 17 февраля, пройдёт снег, усилится ветер, температура ночью составит -17…-22°, днём -11…-16°.

r Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии

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Виктор Монин  •  10 февраля 2017, 14:47

Хорошо, что похолодание совсем кратковременное, так не хочется сильных морозов.

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