После холодных выходных в Омске потеплеет

В ближайшие пару дней на погоду будет влиять арктический воздух. Тепло придёт в регион с наступлением новой недели.

Синоптики предупреждают омичей о том, что до конца недели без нужды из дома лучше не выходить.

В результате вторжения арктического холодного воздуха в выходные дни и начале следующей недели ожидается морозная погода без осадков, с температурой воздуха ниже климатической нормы, - сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Пик похолодания придётся на субботу, 11 февраля. Днём по области ожидается -24...-29°C, местами выпадет небольшой снег, ночью похолодает до -30...-35°C, при прояснении до -40 градусов. В воскресенье столбик термометра поднимется до -21...-26°C, ночью -31...-36°C.

Ко вторнику, 14 февраля, потеплеет до -16…-21°C. К пятнице, 17 февраля, пройдёт снег, усилится ветер, температура ночью составит -17…-22°, днём -11…-16°.