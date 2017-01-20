В Омске вынесли приговор хозяину салонов "Сакура"

Сегодня Первомайский районный суд вынес приговор 43-летнему Александру Теньковскому, обвинявшемуся в организации занятий проституцией, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. С 2010 года Теньковский подыскал и арендовал в Омске четыре помещения в многоквартирных домах, которые стал использовать в качестве притонов для занятия проституцией другими людьми под видом массажных салонов "Сакура".

Там были оборудованы помещения для массажа и отдельные комнаты для оказания сексуальных услуг. Предприниматель лично отбирал сотрудниц для салонов. Реклама "Сакуры" распространялась в сети и периодических печатных изданиях.

Судом не признавшему своей вины Александру Теньковскому назначил наказание в виде трёх лишения свободы в колонии-поселении. Изъятые у него 250 тыс. руб. будут конфискованы в доход государства. После вступления приговора в законную силу салоны "Сакура" будут закрыты в судебном порядке.