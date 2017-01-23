Салоны "Сакура" продолжат работать даже после приговора их владельцу

Сеть массажных салонов, сотрудницы которых занимаются проституцией, пока не будут закрыты.

В минувшую пятницу, 20 января, Первомайский районный суд вынес приговор 43-летнему Александру Теньковскому. Он признан виновным в организации занятий проституцией. В суде доказано, что с 2010 года Теньковский арендовал четыре помещения в многоквартирных домах, которые использовались в качестве притонов для занятия проституцией другими людьми под видом массажных салонов "Сакура". Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор пока не вступил в силу и наверняка будет обжалован адвокатом подсудимого. Более того, пока идут прения, массажные салоны продолжат работать.

О закрытии салонов на сегодняшний день мы говорить пока не можем. После вступления приговора в законную силу, конечно же, этот вопрос будет рассматриваться прокуратурой округа, и в гражданском порядке мы будем обращаться в суд для закрытия салонов с этим видом деятельности, - рассказала телеканалу "Продвижение" гособвинитель Анжелика Михейлис.

Отметим, что один из салонов находится в нескольких десятках метров от здания суда, где рассматривалось дело.