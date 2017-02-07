Одиноким омичам помогут найти вторую половинку

12 февраля в 15:00 в библиотеке имени Пушкина пройдёт конкурсно-игровая программа. Влюблённые пары примут участие в конкурсе "Поэзия юных сердец", а для одиноких омичей состоится главный конкурс вечера "Притяжение", в котором смогут принять участие все желающие.

Омская молодёжь всегда заинтересована в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня святого Валентина. И именно для них мы подготовили новую программу - "Притяжение". Она будет интересна не только влюблённым парам, но и тем, кто только мечтает найти свою любовь, - рассказал начальник отдела молодёжных программ департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Георгий Дёмин.

Участники смогут продемонстрировать свои таланты на мастер-классе по изготовлению сувенирной продукции, сделав своими руками подарок для любимого человека. В конце вечера жюри подведёт итоги конкурсных выступлений и определит победителей. Завершится мероприятие фотосессией и вручением памятных подарков и призов.