Одиноким омичам помогут найти вторую половинку
Культура  •   7 февраля 2017, 16:05  •  печать

Одиноким омичам помогут найти вторую половинку

Автор: Вероника Делор

В преддверии Дня всех влюблённых на "Даче Онегина" пройдёт культурно-развлекательное мероприятие.

12 февраля в 15:00 в библиотеке имени Пушкина пройдёт конкурсно-игровая программа. Влюблённые пары примут участие в конкурсе "Поэзия юных сердец", а для одиноких омичей состоится главный конкурс вечера "Притяжение", в котором смогут принять участие все желающие.

Омская молодёжь всегда заинтересована в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня святого Валентина. И именно для них мы подготовили новую программу - "Притяжение". Она будет интересна не только влюблённым парам, но и тем, кто только мечтает найти свою любовь, - рассказал начальник отдела молодёжных программ департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Георгий Дёмин.

Участники смогут продемонстрировать свои таланты на мастер-классе по изготовлению сувенирной продукции, сделав своими руками подарок для любимого человека. В конце вечера жюри подведёт итоги конкурсных выступлений и определит победителей. Завершится мероприятие фотосессией и вручением памятных подарков и призов.

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r Теги  •  #библиотека имени Пушкина #Дача Онегина #День святого Валентина #развлекательная программа

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