В Омске автомобильный вор украл коньки
Происшествия  •   7 февраля 2017, 14:58, последнее обновление 7 февраля 2017, 16:13  •  печать

В Омске автомобильный вор украл коньки

Автор: Василий Епанчинцев

За одну ночь житель Марьяновского района обокрал три автомобиля.

Минувшей ночью 47-летний омич заявил о том, что из его машины на улице Калинина похитили навигатор и ящик с инструментами, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Неподалеку от места преступления сотрудники ППС задержали мужчину с объёмной коробкой в руках. Для разбирательства задержанный был доставлен в городской отдел полиции № 4.

В ходе личного досмотра у 35-летнего ранее судимого жителя Марьяновского района полицейские изъяли инструменты, видеорегистратор, навигатор, коньки и тёплые вещи. Подозреваемый за одну ночь совершил кражи из трёх автомобилей на территории Ленинского округа. В них он разбивал стёкла отвёрткой. Сумма причинённого ущерба составила 24 тыс. руб.

Возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".

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r Теги  •  #автомобиль #кража

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