В Омске автомобильный вор украл коньки

Минувшей ночью 47-летний омич заявил о том, что из его машины на улице Калинина похитили навигатор и ящик с инструментами, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Неподалеку от места преступления сотрудники ППС задержали мужчину с объёмной коробкой в руках. Для разбирательства задержанный был доставлен в городской отдел полиции № 4.

В ходе личного досмотра у 35-летнего ранее судимого жителя Марьяновского района полицейские изъяли инструменты, видеорегистратор, навигатор, коньки и тёплые вещи. Подозреваемый за одну ночь совершил кражи из трёх автомобилей на территории Ленинского округа. В них он разбивал стёкла отвёрткой. Сумма причинённого ущерба составила 24 тыс. руб.

Возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".