Омский рэп довёл молодого рязанца до суда

25-летнего молодого человека оштрафовали на тысячу рублей за размещение в соцсети экстремистской песни омской рэп-группы.

Октябрьский районный суд Рязани признал 25-летнего молодого человека виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на одну тысячу рублей. Как сообщается на сайте областного суда, в разделе аудиозаписей не странице молодого человека была обнаружена композиция "Дым" омских рэперов "Грот" и "25/17".

Данная аудиозапись являлась свободной для просмотра и скачивания другими пользователями социальной сети. При этом данная композиция в 2015 году по решению нижегородского суда была включена в федеральный список экстремистских материалов.

Группа "25/17"

Добавим, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.