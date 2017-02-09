Омский рэп довёл молодого рязанца до суда
Общество  •   9 февраля 2017, 15:53, последнее обновление 9 февраля 2017, 15:55  •  печать

Омский рэп довёл молодого рязанца до суда

Автор: Дарья Молчанская

25-летнего молодого человека оштрафовали на тысячу рублей за размещение в соцсети экстремистской песни омской рэп-группы.

Октябрьский районный суд Рязани признал 25-летнего молодого человека виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на одну тысячу рублей. Как сообщается на сайте областного суда, в разделе аудиозаписей не странице молодого человека была обнаружена композиция "Дым" омских рэперов "Грот" и "25/17".  

Данная аудиозапись являлась свободной для просмотра и скачивания другими пользователями социальной сети. При этом данная композиция в 2015 году по решению нижегородского суда была включена в федеральный список экстремистских материалов.

Группа "25/17"

Добавим, что постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

r Теги  •  #группа 25/17 #песня #рэп #Рязань #экстремистские материалы

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