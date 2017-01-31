В Омске 24-летний студент получил 130 часов обязательных работ за экстремизм в соцсетях
Происшествия  •  31 января 2017, 10:40, последнее обновление 31 января 2017, 10:40  •  печать

В Омске 24-летний студент получил 130 часов обязательных работ за экстремизм в соцсетях

Автор: Вероника Делор

В Омске осудили мужчину, оставлявшего с поддельной страницы запрещённые комментарии в социальной сети.

В Омске суд вынес приговор 24-летнему студенту одного из вузов города. Он признан виновным по части 1 статьи 282 УК РФ "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершённые публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

Следствием и судом установлено, что молодой человек под псевдонимом размещал экстремистские комментарии в соцсети "ВКонтакте". Во время расследования он раскаялся и удалил все противозаконные записи. Суд назначил омичу наказание в виде 130 часов обязательных работ.

Омичу грозит до пяти лет тюрьмы за экстремистские комментарии в соцсети

Омичу придётся подметать улицы после экстремистских комментариев в соцсети

r Теги  •  #ВКонтакте #соцсеть #уголовное дело #экстремистские материалы

Комментарии

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Макс Павлов  •  31 января 2017, 13:05

И вполне заслужено, учитывая сколько времени современная молодежь проводит в интернете и какое влияние она оказывает на не окрепшие умы.

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