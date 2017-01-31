В Омске 24-летний студент получил 130 часов обязательных работ за экстремизм в соцсетях

В Омске суд вынес приговор 24-летнему студенту одного из вузов города. Он признан виновным по части 1 статьи 282 УК РФ "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершённые публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

Следствием и судом установлено, что молодой человек под псевдонимом размещал экстремистские комментарии в соцсети "ВКонтакте". Во время расследования он раскаялся и удалил все противозаконные записи. Суд назначил омичу наказание в виде 130 часов обязательных работ.