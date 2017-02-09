Жителям частного сектора Омска напомнили о штрафах за неубранный снег

Муниципальные власти разворачивают активную подготовку к весеннему половодью. В Омске насчитывается более 600 мест возможного подтопления, и их большая часть находится на территории частного сектора. Если омичи самостоятельно не вывезут за зиму снег, им грозит затопление талыми водами.

В Центральном округе самое большое количество частных домовладений, порядка 23 тысяч. Мы стараемся объяснить жителям, что весна близко. Запланировали встречу с квартальными, чтобы поговорить на эту тему. Жители должны следить за уборкой снега по периметру и за очисткой ливневых каналов, - рассказал на сегодняшней пресс-конференции первый заместитель главы администрации Центрального округа Сергей Ковыршин.

Чиновник напомнил, что нерадивым владельцам частных домов грозит ответственность вплоть до административного штрафа в размере 2 тыс. руб. Кроме того, горожанам запрещено складировать снег из своих дворов на обочинах дорог.