Весенний паводок затронет две трети районов Омской области
Общество  •  26 января 2017, 09:43, последнее обновление 26 января 2017, 10:08  •  печать

Весенний паводок затронет две трети районов Омской области

Автор: Екатерина Криль

Специалисты прогнозируют, что половодье коснётся 24 муниципальных районов, в которых проживают более 20 тысяч человек.

Об этом говорили на прошедшем накануне заседании рабочей группы по предупреждению возможных последствий паводка. Нынешняя зима оказалась более снежной, чем прошлая, и если к этому фактору добавятся ещё несколько (тёплая погода в марте, высокий уровень грунтовых вод, ледостав, большой объём сброса воды из Казахстана и др.), то половодье может оказаться разрушительнее, чем год назад.

В зоне подтопления рискуют оказаться 24 района Омской области, в том числе и южные. При этом не везде руководители представили планы профилактических работ. Главам муниципалитетов указано на необходимость провести работу по вывозу снега, очистке водоотводных труб, каналов, траншей для водоотведения.

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