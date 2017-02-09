Мэрия Омска объяснила, зачем засыпает снегом Любинский проспект

Вдоль центральной улицы Омска коммунальщики равномерно рассыпают снег вместо того, чтобы вывозить его.

Накануне в сети появилось видео о том, как специалисты департамента городского хозяйства администрации Омска вываливают снег из грузовой машины на обочину Любинского проспекта, сообщает "Омск Live". Видео сняли студенты медицинского университета, корпус которого расположен на центральной улице. В комментариях омичи высказывали предположение, что борт грузовика раскрылся под давлением перевозимого снега.

В администрации города напомнили, что в период реконструкции Любинского проспекта минувшим летом было высажено более тысячи многолетних цветов. Многие их них остались зимовать под снегом.

В январе собственники и арендаторы помещений на Любинском проспекте организовали уборку снега. Вывоз снега был настолько хорошо организован, что его убрали с газонов и клумб. Возникла угроза вымерзания растений.

В связи с предстоящим существенным похолоданием специалистами бюджетного учреждения города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" были предприняты меры по восстановлению снежного покрова, - пояснили в пресс-службе администрации города. - С седьмого февраля проводятся работы по завозу чистого снега, собранного в ходе уборки территорий близлежащих скверов, и формированию плотных "сугробов" высотой до 50 см на местах высадки растений.

Напомним, что в выходные в Омске ожидается аномальное похолодание до -31 градуса.