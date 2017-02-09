Два автобусных маршрута в Омске меняют схему движения
Общество  •   9 февраля 2017, 12:27, последнее обновление 9 февраля 2017, 13:35  •  печать

Два автобусных маршрута в Омске меняют схему движения

Автор: Екатерина Криль

Транспорт, соединяющий окраинный посёлок Солнечный с центром города, будет двигаться по изменённому маршруту.

По данным городской администрации, маршрут № 28 "Пос. Солнечный - магазин "Голубой огонёк" - пос. Солнечный" претерпит следующие изменения: при движении от Ленинградского моста будет осуществляться по проспекту Маркса, далее по улице Ленина, с выполнением остановок на пунктах "Магазин "Голубой огонёк", "Магазин "Детский мир", "Любинский проспект", "Площадь Победы", "Главпочтамт".

Движение по маршруту № 78 "Пос. Солнечный - Ленинградский мост - пос. Солнечный" при движении от остановочного пункта "Главпочтамт" в направлении проспекта Карла Маркса будет организовано по улице Ленина с остановками в пунктах "Драмтеатр", "Любинский проспект", "Площадь Ленина".

По новому маршруту автобусы пойдут 20 февраля.

r Теги  •  #автобус #общественный транспорт

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