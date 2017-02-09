Иван Ургант высмеял омских депутатов в своём шоу

В выпуске шоу "Вечерний Ургант" ведущий прокомментировал новость о том, что прокуратура запретила депутатам омского Горсовета принимать на работу родственников.

О том, что депутатам омского Горсовета запретят принимать на работу родственников, стало известно на этой неделе после очередного заседания. В своей программе, которая вышла в эфир накануне, Иван Ургант зачитал эту новость из одного омских СМИ и прокомментировал её.

- Это решение ставит на грань исчезновения популяцию омских депутатов, потому что они, в отличие от других, не могут жить без своих близких, - пошутил Иван Ургант. - Это не менее острая проблема, чем жирные тигры.

После этого юморист показал зрителям фотографию двух депутатов с головами попугаев. "Депутаты-неразлучники", - резюмировал он.