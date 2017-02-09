Сегодня ночью в Омской области похолодает до -40 °С
Общество  •   9 февраля 2017, 10:37, последнее обновление 9 февраля 2017, 11:01  •  печать

Сегодня ночью в Омской области похолодает до -40 °С

Автор: Дарья Молчанская

Омская область по-прежнему находится в тылу циклона, и в северных районах уже сегодня ночью ожидается резкое понижение температуры.

В Омской области продолжается период неустойчивой погоды со снегом, метелью, неравномерным распределением температуры и перепадами атмосферного давления.

- Очередной циклон с центром в Омске ожидается уже сегодня, - рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Ольга Демидова. - Будет снег, местами сильный, порывистый ветер, метель, сохранится контрастный температурный фон, ночью -20…-25, в северных районах -30…-35 градусов.

В последующие дни, с 10 по 13 февраля, установится морозная, местами аномально-морозная погода, без существенных осадков. Ночью -30…-35 градусов, при прояснении -40, днём -25…-30 градусов.

Добавим, что смягчение мороза синоптики обещают уже во вторник, 14 февраля. 

r Теги  •  #морозы #Обь-Иртышское УГМС #погода

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