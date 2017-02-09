Москва и Курган будут поставлять Омску дорожную технику
Общество  •   9 февраля 2017, 07:41, последнее обновление 9 февраля 2017, 09:35  •  печать

Москва и Курган будут поставлять Омску дорожную технику

Автор: Василий Епанчинцев

Мэрия Омска покупает подметально-уборочные машины и погрузчик с бортовым поворотом.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска подвело итоги очередных торгов, сообщает "Новый Омск". В распоряжение коммунальщиков поступит пять подметально-уборочных машин и погрузчик с бортовым поворотом.

В первом аукционе победило ООО "Компания СИМ-авто" из Москвы, во втором - ООО "КомплектСнаб" из Кургана. За пять подметально-уборочных машин заплатят 26,6 млн рублей, погрузчик - обойдётся в 3,08 млн рублей. Экономия бюджетных средств по результатам торгов превысила 615,4 тыс. рублей. Дорожная техника прибудет в Омск в течение 50 дней после оформления контрактов.

r Теги  •  #департамент городского хозяйства #спецтехника

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