Омичей просят беречь свои автомобили от воров

Об увеличении краж из автомобилей, припаркованных на стоянках во дворах жилых многоквартирных домов предупредили в мэрии Омска. Автомобилистам советуют принять необходимые меры для сохранности своего имущества.

- В частности, оборудовать свои автомобили охранной сигнализацией и по возможности парковаться на охраняемых автостоянках или на освещённых участках. Также не рекомендуется оставлять в автомобилях вещи, - говорит первый заместитель директора профильного департамента Евгений Скрипкарёв. - Соблюдение этих мер позволит уберечь имущество от преступных посягательств.

Добавим, что при обнаружении подозрительных лиц, находящихся вблизи припаркованных автомобилей, необходимо незамедлительно информировать полицию.