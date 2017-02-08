Омичей просят беречь свои автомобили от воров
Общество  •   8 февраля 2017, 15:48, последнее обновление 8 февраля 2017, 16:14  •  печать

Омичей просят беречь свои автомобили от воров

Автор: Варвара Козловская

Специалисты отмечают участившиеся случаи краж личного имущества из припаркованных во дворах автомобилей.

Об увеличении краж из автомобилей, припаркованных на стоянках во дворах жилых многоквартирных домов предупредили в мэрии Омска. Автомобилистам советуют принять необходимые меры для сохранности своего имущества. 

- В частности, оборудовать свои автомобили охранной сигнализацией и по возможности парковаться на охраняемых автостоянках или на освещённых участках. Также не рекомендуется оставлять в автомобилях вещи, - говорит первый заместитель директора профильного департамента Евгений Скрипкарёв. - Соблюдение этих мер позволит уберечь имущество от преступных посягательств.

Добавим, что при обнаружении подозрительных лиц, находящихся вблизи припаркованных автомобилей, необходимо незамедлительно информировать полицию. 

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r Теги  •  #автомобиль #кража #парковка

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