В Омске "Нива" врезалась в автомобиль полиции

Видеозапись ДТП с участием полицейской машины появилась накануне вечером в социальных сетях. В ролике можно увидеть, как автомобиль полиции с включённой сиреной и проблесковыми маячками мчится на запрещающий сигнал светофора по улице Интернациональной. Автобус, следовавший по крайней левой полосе улицы Герцена, притормозил, пропуская машину спецслужб. А вот водитель "Нивы", вероятно, не сориентировался, поскольку автобус перекрыл ему обзор, и на полном ходу въехал в "Газель".

Чем закончился инцидент, неизвестно, поскольку автор ролика поехал дальше по своим делам. При этом в видео чётко слышно, как он радуется тому, что снял момент столкновения: "Вон, смотри, авария! Бум! Я снял, я снял! Я молодец. Хотя ничего хорошего тут нет, конечно", - говорит он.

В комментариях мнения омичей по поводу аварии разделились. Одни утверждают, что вина за произошедшее лежит на водителе "Нивы". Другие утверждают, что шофёр полицейского автомобиля должен был сначала убедиться, что остальные участники дорожного движения его пропускают.