Макет исилькульского железнодорожного вокзала, сделанный осуждёнными, передали в музей
Общество  •   8 февраля 2017, 15:32, последнее обновление 8 февраля 2017, 15:59  •  печать

Макет исилькульского железнодорожного вокзала, сделанный осуждёнными, передали в музей

Автор: Вероника Делор

В краеведческом музее появился прототип железнодорожного вокзала города Исилькуль 1929 года.

Администрация ИК-4 УФСИН России по Омской области передала в омский краеведческий музей макет железнодорожного вокзала города Исилькуль 1929 года. Модель изготовлена осуждёнными колонии по фотографии, хранящейся в филиале историко-краеведческого музея расположенного на территории ИК-4.

Экспонат стал очень популярен в музее: ни одна экскурсия исилькульских школьников и студентов не проходит без демонстрации этого макета. Посетители охотно фотографируют его на память.

Фото УФСИН России по Омской области

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r Теги  •  #жд вокзал #макет #осужденные

Комментарии

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Таня Шапран  •  8 февраля 2017, 15:52

Крутяцкий экспонат получился. Заключенные изрядно постарались для его создания.

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