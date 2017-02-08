Макет исилькульского железнодорожного вокзала, сделанный осуждёнными, передали в музей

Администрация ИК-4 УФСИН России по Омской области передала в омский краеведческий музей макет железнодорожного вокзала города Исилькуль 1929 года. Модель изготовлена осуждёнными колонии по фотографии, хранящейся в филиале историко-краеведческого музея расположенного на территории ИК-4.

Экспонат стал очень популярен в музее: ни одна экскурсия исилькульских школьников и студентов не проходит без демонстрации этого макета. Посетители охотно фотографируют его на память.

Фото УФСИН России по Омской области