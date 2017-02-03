В омской колонии заключённым начали давать уроки йоги

Чтобы помочь заключённым стабилизировать психоэмоциональное состояние, в одной из омских колоний решили открыть кружок йоги.

Администрация исправительной колонии № 3 в рамках проведения спортивно-массовой работы решила открыть кружок йоги. Замначальника исправительного учреждения Алексей Голиков уверен, что индийское учение поможет осуждённым стабилизировать своё психоэмоциональное состояние.

- Мы уже сегодня видим результат. Осуждённые меньше нарушают режим содержания, становятся более уравновешенными, - цитирует его пресс-служба омского УФСИН.

Заключённые говорят, что занятия им очень нравятся.

- Сначала и руки дрожали, и ноги. Где-то с пятнадцатого занятия стало проще. Йога - это очень хорошая релаксация, - говорит осуждённый Максим.

Отметим, что занимаются заключённые по видеоурокам. В данный момент уроки йоги посещают десять человек.

Фото предоставлено пресс-службой омского УФСИН