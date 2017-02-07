В Омске заключённые построили из снега Московский Кремль

В ИК-12 заключённые построили участок стены Московского Кремля: снежную фигуру длиной 11 метров разместили возле здания культурно-досугового центра учреждения. В макете воссоздали три башни со стеной, включая Спасскую башню с Кремлёвскими часами.

Инициатива создания подобного макета исходила от осуждённых, принимавших участие в новогоднем конкурсе снежных фигур. Отдел воспитательной работы, в свою очередь, предоставил им все необходимые материалы для воссоздания макета. Мы считаем, что такие полезные инициативы осуждённых, состоящих в кружке изобразительного искусства, помогают им развиваться как личностям, что в будущем после освобождения поможет им реализовать свои способности и приобретённые навыки, - рассказал заместитель начальника ИК-12 Владимир Пушкарёв.

Изготовление макета заняло несколько недель. Сначала заключённые установили короба, в которые собрали и уплотнили свежевыпавший снег. После того как он замёрз и стал плотным, резчики придали материалу необходимые размеры и формы, а затем художники принялись раскрашивать макет.

Любопытной деталью является тот факт, что снежный Кремль стал уменьшенной копией своего реального прототипа.