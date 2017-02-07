В Омске заключённые построили из снега Московский Кремль
Общество  •   7 февраля 2017, 15:20  •  печать

В Омске заключённые построили из снега Московский Кремль

Автор: Вероника Делор

Осуждённые сделали необычное сооружение из снега в честь 870-летия первого летописного упоминания о Москве.

В ИК-12 заключённые построили участок стены Московского Кремля: снежную фигуру длиной 11 метров разместили возле здания культурно-досугового центра учреждения. В макете воссоздали три башни со стеной, включая Спасскую башню с Кремлёвскими часами.

Инициатива создания подобного макета исходила от осуждённых, принимавших участие в новогоднем конкурсе снежных фигур. Отдел воспитательной работы, в свою очередь, предоставил им все необходимые материалы для воссоздания макета. Мы считаем, что такие полезные инициативы осуждённых, состоящих в кружке изобразительного искусства, помогают им развиваться как личностям, что в будущем после освобождения поможет им реализовать свои способности и приобретённые навыки, - рассказал заместитель начальника ИК-12 Владимир Пушкарёв.

Изготовление макета заняло несколько недель. Сначала заключённые установили короба, в которые собрали и уплотнили свежевыпавший снег. После того как он замёрз и стал плотным, резчики придали материалу необходимые размеры и формы, а затем художники принялись раскрашивать макет.

Любопытной деталью является тот факт, что снежный Кремль стал уменьшенной копией своего реального прототипа.

Омские заключённые построили снежный флот

В омской колонии заключённым начали давать уроки йоги

r Теги  •  #Московский Кремль #омские заключенные #скульптура #снег

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омичка выиграла хоккейное золото на Универсиаде  •  сегодня, 16:53
Более 70 % омских предприятий закончили прошлый год с прибылью  •  сегодня, 16:27  •   1
Одиноким омичам помогут найти вторую половинку  •  сегодня, 16:05
Фонд капремонта поспорил с омской прокуратурой о провале программы  •  сегодня, 15:43
Центральный округ Омска подключат к интернету вещей  •  сегодня, 15:35
В Омске автомобильный вор украл коньки  •  сегодня, 14:58
Еще новости
Ювелирный союз 7-10, 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон