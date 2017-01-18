Семь бед - один ответ. Топ самых странных омских петиций

Сервис электронных петиций стал популярным среди россиян. Через него они пытаются отменить праздник 8 марта, выставить на аукцион памятник Ленину и убедить кошку прекратить драть обои. "Омск Здесь" выбрал 7 самых странных обращений, связанных с Омском, которые появились на сайте.

Привлечь внимание властей к различным проблемам людям всё чаще удаётся именно с помощью петиций. Сhange.org - один из самых крупных сайтов, позволяющих проводить гражданские кампании. Авторами петиций на этой площадке стали уже больше 100 млн человек из почти 200 стран мира. Петиции, появляющиеся на сайте, регулярно попадают в новостные сводки, и немалая их часть касается Омска. "Омск Здесь" узнал, за что ратуют неравнодушные горожане.

1. Вернуть Омску Любочку и Степаныча

Омич Роман Комлев в петиции, направленной президенту РФ Владимиру Путину, просит "вернуть городу Любочку и Степаныча омичам". Напомним, в декабре прошлого года стало известно о том, что ещё в 2013 омский бизнесмен Роман Рудаков купил права на эти изваяния у скульптора Сергея Норышева и архитектора Игоря Вахитова и с тех пор выплачивает лицензионное вознаграждение. Сейчас предприниматель намерен взыскать ущерб с нескольких компаний за использование изображений скульптур "Степаныч" и "Любочка" на своей продукции.

Количество подписавших: 339 человек.

2. Помочь "Попытаться покинуть Омск"

Автор петиции Дарья Соколова опубликовала петицию с замечанием, что поговорка "Не пытайтесь покинуть Омск" как никогда актуальна, ведь "всё равно денег не хватит". Речь идёт о тарифах на авиабилеты, которые, по её мнению, аномальные. Свою претензию девушка аргументировала тем, что, например, улететь в Москву на новогодние праздники из Омска обошлось в 20 тыс. руб., в то время как жители Новосибирска могли отдохнуть в столице за 15 тыс. руб., а жители Тюмени - за 12 тыс. руб.

Количество подписавших: 39 человек.

3. Присоединить "жалкую" Омскую область к "уникальной" Тюменской области

"Очень жалко эту область", - так начинает петицию омич Владислав Змызгов, который уверен, что его земляки уезжают из региона только потому, что здесь очень плохо. В связи с этим он предлагает объединиться с Тюменской областью на правах автономного округа. По его мнению, Тюменская область - это исторически близкая нам земля и уникальный субъект Федерации, в состав которой входят два автономных округа. Кроме этого, по его мнению, и трассу, в народе называемую "трассой смерти", наконец-то, сделают безопасной и расширят до 4-полосной.

К слову, неугасающие разговоры о присоединении Омской области к другим регионам вышли на общефедеральный уровень. С предложением, пусть и не открытым, выступил ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселёв. "Не объединить ли Тюменскую область с соседними в интересах ускоренного развития?" - проявил инициативу ведущий, анонсируя сюжет о Тюменской области.

Количество подписавших: 43 человека.

4. Убрать из телевизионного новогоднего шоу "рухлядь"

Петиция в адрес генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста была опубликована на портале после новогодних праздников. Её автор Вадим Манукян просит изменить сетку вещания "Первого канала" в новогоднюю ночь и убрать оттуда однотипные шоу со звёздами. Руководству телеканала предлагают провести масштабный опрос среди своих телезрителей и с их помощью улучшить новогоднее шоу 2018 года. Под петицией оставили более тысячи комментариев, среди которых множество гневных сообщений от омичей. "Эту рухлядь давно пора на пенсию! Канал вообще оторван от реальности! Для кого они вообще это показывают, съедая миллионы денег!" - пишет Евгений Коверченко.

Количество подписавших: 165 503 человека.

5. Помирить телеведущую Ольгу Бузову с мужем

После того как поклонники пары узнали о разладе в семье телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, они создали петицию, направленную члену Совета Федерации, представителю от исполнительной власти Омской области Елене Мизулиной. Фанаты, среди которых оказались и омичи, попросили её провести беседу с парой и помочь им сохранить брак.

Количество подписавших: 173 человека.

6. Против учительской "клеветы"

Две школьницы написали петицию о том, что учительница по русскому языку необоснованно обвиняет их в том, что они списали диктант. Галя и Лера, написавшие петицию, утверждают, что учительница намеренно занижает им оценку, чтобы испортить аттестат за девятый класс. Комментарии под петицией появляются преимущественно от пользователей из Омска, что даёт основание полагать, что, возможно, девочки учатся именно там.

Количество подписавших: 10 человек.

7. Закрыть передвижной дельфинарий за неуважительное отношение к животным

На прошлой неделе омичка Наталья Шелест начала собирать подписи для запрета работы дельфинария у ТК "Континент", утверждая, что над животными там издеваются. Одно из представлений женщина посетила с дочерью. К тексту она приложила видеозапись выступления. Автора петиции шокировали условия содержания животных и то, как с ними обращаются во время представления.

Количество подписавших: 4517 человек.