В Омске торгуют нитратной свёклой и луком, заражённым гельминтами

Омский Роспотребнадзор провёл проверки организаций, выращивающих и торгующих плодоовощной продукцией. В итоге проверяющими изъято более 850 кг овощей и фруктов. Основные причины забраковки - торговля подгнившей продукцией, продажа товаров без документов, подтверждающих его безопасность.

Управлением Роспотребнадзора по Омской области в прошлом году проводились плановые и внеплановые проверки на 410 предприятиях общественного питания и розничной торговли, тепличных хозяйствах. Проверяли их на соблюдение законодательства в области производства и оборота плодоовощной продукции. Было взято и исследовано более 800 проб продукции. Выяснилось, к примеру, что в нескольких пробах свёклы, производителем которой значится предприятие из Тюмени, превышены допустимые содержания нитратов. При норме не более 1400 мг/кг, в ней содержалось 2491 мг/кг. Аналогичная ситуация и с дынями из Казахстана. А в трёх пробах репчатого лука иностранного производства обнаружены гельминты.

Всего в прошлом году изъято из оборота 104 партии плодоовощной продукции общим объёмом более 800 кг, из них импортной продукции - 352 кг. Чаще всего товар бракуют из-за отсутствия необходимой документации, подтверждающей качество и безопасность, заплесневелой продукции и продукции, с нарушением целостности кожуры.

По итогам проведённых проверок, управлением Роспотребнадзора составлено 55 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму в 928 тыс. руб. Запрещённой к ввозу на территорию нашей страны продукции за весь 2016 год проверяющими не обнаружено.