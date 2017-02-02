Омских школьников кормили чёрствым хлебом

Как выяснилось в ходе проверки, проведённой в омской школе № 96, дети здесь питаются продуктами с истёкшим сроком годности. А фактический рацион питания не соответствует утверждённому меню.

Омской школе № 96 грозит серьёзный штраф в размере 150 тыс. руб. После проверки, проведённой региональным управлением Роспотребнадзора, выяснилось, что детей здесь кормят хлебом с истёкшим сроком годности. Более того, размер порций мучного изделия, которые получают школьники, не соответствуют утверждённому меню. По факту проверяющие установили, что в столовой учебного заведения экономят на хлебе. Не соблюдается в школе и температурный режим хранения консервированной рыбной продукции.

Собрав все нарушения, Роспотребнадзор обратился в арбитражный суд с просьбой привлечь учреждение к административной ответственности. Директор школы пыталась оправдаться, ведь ответственность по её мнению должно нести конкретное должностное лицо, виновное в том, что дети питались негодными продуктами. Но арбитражем эти доводы приняты не были, поскольку именно работодатель несёт ответственность за своих сотрудников. Общеобразовательному учреждению придётся выплатить штраф, если решение суда оставят в силе в апелляционной инстанции.