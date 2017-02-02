Омских школьников кормили чёрствым хлебом
Общество  •   2 февраля 2017, 12:20, последнее обновление 2 февраля 2017, 12:20  •  печать

Омских школьников кормили чёрствым хлебом

Автор: Виктория Стрельникова

Как выяснилось в ходе проверки, проведённой в омской школе № 96, дети здесь питаются продуктами с истёкшим сроком годности. А фактический рацион питания не соответствует утверждённому меню.

Омской школе № 96 грозит серьёзный штраф в размере 150 тыс. руб. После проверки, проведённой региональным управлением Роспотребнадзора, выяснилось, что детей здесь кормят хлебом с истёкшим сроком годности. Более того, размер порций мучного изделия, которые получают школьники, не соответствуют утверждённому меню. По факту проверяющие установили, что в столовой учебного заведения экономят на хлебе. Не соблюдается в школе и температурный режим хранения консервированной рыбной продукции.

Собрав все нарушения, Роспотребнадзор обратился в арбитражный суд с просьбой привлечь учреждение к административной ответственности. Директор школы пыталась оправдаться, ведь ответственность по её мнению должно нести конкретное должностное лицо, виновное в том, что дети питались негодными продуктами. Но арбитражем эти доводы приняты не были, поскольку именно работодатель несёт ответственность за своих сотрудников. Общеобразовательному учреждению придётся выплатить штраф, если решение суда оставят в силе в апелляционной инстанции.

В Омске родители школьников напишут ЕГЭ

Все школы Омска закрыты на бессрочный карантин

r Теги  •  #Арбитражный суд #проверка #Роспотребнадзор #хлеб #школа

Комментарии

Добавить свой
Евгения Шелохова  •  2 февраля 2017, 14:24

Таня, постной едой особо не наешься. Директор этой школы должен отвечать за это, чтобы в дальнейшем такое не повторялось.

Ответить
Юлия Скиба  •  2 февраля 2017, 12:21

Хорошо еще, что в дни Великого Поста школьников не кормили постной едой. А то и такие случаи бывали.

Ответить
Таня Шапран  •  2 февраля 2017, 14:14

Ну постная еда тоже бывает сытной и разнообразной. Плохого ничего тут не вижу.

Ответить
Последние новости
Омский мэр в разговоре о нелегальных перевозчиках вспомнил Маркса  •  сегодня, 15:15
Омская Драма закрывает один из старейших спектаклей  •  сегодня, 14:23
В Омске будут судить мастера и крановщика за гибель рабочего  •  сегодня, 12:57
В Омске работница пенсионного фонда перечислила сыну 400 тысяч рублей из чужих пенсий  •  сегодня, 12:30  •   2
Валерий Поморгайло покинул мэрию Омска  •  сегодня, 11:28  •   1
Злоумышленник требовал у омича 20 тысяч рублей за несуществующий долг  •  сегодня, 11:20
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Дача 200х400
Вавилон