Более сотни омичей поженятся 14 февраля
Общество  •  30 января 2017, 10:28, последнее обновление 30 января 2017, 10:54  •  печать

Более сотни омичей поженятся 14 февраля

Автор: Екатерина Криль

53 пары решили узаконить свои отношения в День святого Валентина.

Праздник влюблённых в этом году выпадает на вторник, не самый популярный день для заключения брака. По данным управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, свадьбу на 14 февраля назначили 53 пары. Однако только 30 пар выбрали торжественную церемонию, сообщает "Новый Омск".

Добавим, что среди тех, кто выйдет замуж или женится в День святого Валентина, насчитывается сразу пять человек, достигших пенсионного возраста.

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r Теги  •  #брак #ЗАГС #свадьба

Комментарии

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Анна Орлова  •  30 января 2017, 10:50

Сколько бы не критиковали "не наш" праздник всех влюблённых, все-таки народу он полюбился, проще смириться с этим.

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Виктория Прищепова  •  30 января 2017, 11:48

Согласна! Праздник хороший, светлый, дарит влюбленным много положительных эмоций, а это прекрасно.

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