Более сотни омичей поженятся 14 февраля

Праздник влюблённых в этом году выпадает на вторник, не самый популярный день для заключения брака. По данным управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, свадьбу на 14 февраля назначили 53 пары. Однако только 30 пар выбрали торжественную церемонию, сообщает "Новый Омск".
Добавим, что среди тех, кто выйдет замуж или женится в День святого Валентина, насчитывается сразу пять человек, достигших пенсионного возраста.
Сколько бы не критиковали "не наш" праздник всех влюблённых, все-таки народу он полюбился, проще смириться с этим.
Согласна! Праздник хороший, светлый, дарит влюбленным много положительных эмоций, а это прекрасно.