Более сотни омичей поженятся 14 февраля

53 пары решили узаконить свои отношения в День святого Валентина.

Праздник влюблённых в этом году выпадает на вторник, не самый популярный день для заключения брака. По данным управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области, свадьбу на 14 февраля назначили 53 пары. Однако только 30 пар выбрали торжественную церемонию, сообщает "Новый Омск".

Добавим, что среди тех, кто выйдет замуж или женится в День святого Валентина, насчитывается сразу пять человек, достигших пенсионного возраста.