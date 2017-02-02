Омские заключённые построили снежный флот

Заключённые в ИК-6 создали из снега скульптуру крейсера "Аврора". Длина корабля составила 17 метров, а высота - 4,5 метра. Осуждённые сумели воссоздать орудийную палубу, командирскую рубку, мачты, спасательные шлюпки и другие детали. Стволы орудий они решили сделать из черенков лопат разной длины в зависимости от "калибра".

На создание фигуры ушло 6 самосвалов снега, которые были сбиты в один снежный монолит, из которого был вырезан сам крейсер. 9 осуждённых несколько дней трудились над его созданием, используя лопаты, ножовки, ледорубы, а позже кисти и краски, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Как ранее уже сообщал "Омск Здесь", на прошлой неделе в ЛИУ-10 заключённые также возвели из снега крейсер "Аврора". Тогда его появление приурочили к 100-летию Октябрьской революции.