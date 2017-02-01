Известный блогер отправляет мэра Омска на пенсию

Накануне в интернете появился свежий выпуск популярного видеопроекта Mount Show. Один из сюжетов программы был посвящён Омску. Зрители увидели фрагмент программы "Новости Здесь. Омск", в котором рассказывалось о появлении в Омске разноцветных сугробов, а затем ведущий Mount Show выступил с критикой омских чиновников. Особое возмущение российского видеоблогера вызвал тот факт, что вместо уборки разноцветных сугробов с них лишь соскребли яркий верхний слой краски.

Интересно, сколько ещё раз надо покрасить эти сугробы, чтобы некоторые тупицы в администрации города поняли, что это такой намёк: вывезти из Омска эти горы снега, а не краску засыпать! Хорошо хоть не додумались из пригорода на КАМАЗах снег привезти и засыпать эти покрашенные сугробы. Господин Двораковский, это Ваше лицо! Может, Вы уже на пенсию, а? - предложил ведущий Mount Show Даниель Кайгермазов.

На момент публикации новости количество просмотров выпуска превысило 90 тысяч. Всего же на YouTube-канал Mount Show подписано свыше 270 тысяч человек. Это не первый случай попадания Омска в выпуски этой программы. Так, год назад блогер обратил внимание на заявление Вячеслава Двораковского, который предложил "обратиться к всевышнему" для устранения гололёда на омских дорогах.

Отметим, что омичи критикуют мэрию за низкие темпы уборки снега в городе и пытаются привлечь внимание к проблеме разными акциями. К примеру, недавно на одном из снежных завалов появилась надпись "Сугробы за Двораковского". Есть и другая точка зрения, и некоторым горожанам сугробы на обочинах спасают здоровье, а иногда и жизнь. Так, в соцсетях активно обсуждают запись с видеорегистратора омского водителя Михаила Студилина. На ней видно, как иномарка подрезает автомобиль автора видео. Чтобы избежать столкновения автомобилей, водитель резко сворачивает в сторону обочины. Неубранный снег погасил скорость автомобиля и не дал ему врезаться в металлическое ограждение. Однако такие ситуации стоит рассматривать как везение. В большинстве же случаев неубранные с дорог снег и лёд наоборот провоцируют возникновение ДТП.