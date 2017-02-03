Омские школьники отправят посылки солдатам

Отдел по делам молодёжи, социальной политики, культуры и спорта администрации Ленинского округа, Ассоциация детских и молодёжных объединений "Светоч" и молодёжное сервисное движение "Агентство добрых дел" занимаются подготовкой и сбором посылок для военнослужащих срочной службы в рамках акции "Один день из жизни солдата". Акция завершится 23 февраля.

Как рассказали в окружной администрации, в рамках акции военнослужащим, расположенным в военных частях на территории Ленинского округа, передадут письма и посылки, которые специально для них собрали представители детских и молодёжных общественных объединений.

Акция "Один год из жизни солдата" является традиционной и ежегодной, - объяснила начальник отдела по делам молодёжи, социальной политики, культуры и спорта администрации Ленинского округа Ольга Фабер. - Мероприятие всегда вызывает большой интерес, как у молодёжи, так и у военнослужащих. Солдаты, оторванные от дома, получают необходимую поддержку и внимание, а у подростков формируется чувство уважения к защитникам Отечества, гордости за свою страну и армию.

Отметим, что в рамках акции молодые омичи послушают рассказы о прохождении военной службы, а также попробуют сдать армейские нормативы: на время собрать и разобрать оружие и надеть противогаз.