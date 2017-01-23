Омская почта открыла центры приёма посылок, работающие без выходных
Общество  •  23 января 2017, 15:34, последнее обновление 23 января 2017, 15:34  •  печать

Омская почта открыла центры приёма посылок, работающие без выходных

Автор: Екатерина Криль

На базе пяти почтовых отделений начали работу центры, специализирующиеся исключительно на выдаче и приёме посылок.

Профиль новых центров - отправка и получение внутренних и международных посылок, мелких пакетов, экспресс-отправлений. Центры выдачи и приёма посылок (ЦВПП) открыты по следующим адресам: ул. Интернациональная, 41 (644099), пр. Мира, 31 (644029), ул. 33-я Северная, 40а (644116), ул. Степанца, 10/1 (644119) и ул. Котельникова, 8 (644121).

Центры работают без обеденных перерывов и выходных, обслуживают как физических лиц, так и юридических. Кроме того, здесь реализуется проект по упрощённому таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях, рассказали в пресс-службе омского управления ФГУП "Почта России".

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r Теги  •  #посылка #Почта России

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