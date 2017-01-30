Омичи присоединятся к Всероссийской акции в честь 74-й годовщины Сталинградской битвы

2 февраля в 16:40 Омск присоединится к акции #24кадрапобеды, посвящённой 74-й годовщине Сталинградской битвы. В честь этого события региональное отделение "Волонтёров Победы" организует просмотр отечественного фильма "Горячий снег" в киноцентре "Атриум-Кино".

"Фильм рассказывает о героическом сражении против фашистов на подступах к Сталинграду. Цель акции - показать молодым людям, насколько важна наша история, как много для нас значит Родина", - рассказал руководитель центра гражданско-патриотического воспитания в ОмГТУ Данияр Ажгужин.

После фильма школьники и молодёжь смогут обсудить произошедшие события с реальными участниками Сталинградской битвы. Кроме того, на территории кинотеатра будет организована историческая викторина, победители которой получат призы от спонсоров мероприятия.