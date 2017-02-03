В Омской области на 5,4 % вырастут восемь пособий

С 1 февраля 2017 года, пособия семьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, проиндексированы на 5,4 %, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Также в регионе возросли размеры восьми видов пособий.

Почти на тысячу рублей увеличена сумма единовременного пособия при рождении ребёнка - до 18 802 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выросло на 180 рублей - до 3525 рублей за первого малыша. Немногим более 7 тысяч рублей за второго и последующего детей получают более 10 тысяч мам. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для граждан, подлежащих обязательному социальному страхования, с 1 февраля 2017 года составляет 14 102 рубля. В случае усыновления ребёнка с инвалидностью, ребёнка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и сёстрами, теперь единовременно выплачивается 143 669 рублей. Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью значительно увеличилось, сразу на 7360 рублей.