В Омске назвали наиболее подверженные онкозаболеваниям районы

Об этом сегодня, 3 февраля, рассказали в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Как рассказал, заместитель главного врача БУЗОО "Клинический онкологический диспансер" Олег Леонов, в Омской области ежегодно выявляют не менее 9 тысяч случаев злокачественных образований. На учёте в настоящий момент состоит около 50 тысяч жителей региона, половина из которых в результате лечения живут с этим заболеванием более пяти лет.

Олег Леонов

Да, патология увеличивается, но здесь нужно смотреть больше не на заболеваемость, а на смертность, потому что в структуре смертности злокачественные образования входят в первую пятёрку причин смертности. И это является большей проблемой, нежели число заболевших, которое мы выявляем. Сегодня смертность составляет 195 на сто тысяч, и этот показатель за последние три года упал с 200, - отметил он.

У мужчин среди раковых заболеваний на первом месте рак лёгких, рак предстательной железы, рак кожи и уротелиальный рак. Здоровье женщины чаще всего подвергается угрозе со стороны рака молочной железы, гинекологических заболеваний, рака кожи и уротелиального рака. Профилактикой этих болезней, по словам специалистов, нужно заниматься каждый день.

- Раковое заболевание - это уже результат того образа жизни, который ведёт человек. Исходя из того, что мы уже знаем, на первом месте профилактики заболевания является питание, второе - образ жизни, а третье - интоксикация. Только потом идут генетические факторы и окружающая среда, - отметил Максим Набока, врач-маммолог, ассистент кафедры онкологии ОмГМУ.

Сергей Костарев и Максим Набока

С тем, что плохая экология является одной из причин развития раковых опухолей, согласен и профессор ОмГУПС, эколог Сергей Костарев, который ещё в середине 90-х годов попытался выявить проблему экологической безопасности в регионе совместно с онкологическим диспансером и специалистами Медицинской академии.

Мы взяли 64 тысячи карточек первичного учёта за десять последних лет, обезличенных, но с привязкой к местности. Мы проанализировали, где живут люди, которые болеют чаще всего. На тот момент мы выяснили очень удивительные факты. Все говорят, мол, это где Нефтезавод, но мы научно доказали обратное. Мы брали не целые семьи, а экологически зависимых людей, и выяснили, что этими заболеваниями страдают те, кто живёт вдоль магистралей, и самый катастрофический район в этом плане - центр города: улицы Маркса, Красный Путь, 70 лет Октября.

Вывести Омск из столь бедственного положения, по словам Костарева, могло расселение города, однако тогда никто из представителей власти на этом не настоял. "Тогда даже я сказал, что это нереально, хотя в этом ничего катастрофического не было. Это не значит, что за один день надо было всех выселить. Город просто развивался бы шире на 20-30 километров и, возможно, риск онкозаболеваний бы снизился, потому что другой причины, кроме как экологической, в отношении этих видов заболевания у нас нет".

Фото: Илья Петров