В Омске закрывают единственный действующий мусорный полигон

Арбитражный управляющий "ЖКХ "Сервис" сообщил о закрытии в предстоящий понедельник Надеждинского мусорного полигона. Мусорных свалок в Омске больше не останется.

Компании-мусороперевозчики Омска получили от ООО "ЖКХ "Сервис" уведомление о прекращении с 6 февраля 2017 года деятельности по приему, накоплению, размещению отходов на Надеждинском полигоне. Об этом сообщают "КВ". Подписано оно управляющим общества Владимиром Кобой.

Подобное решение он называет мерой вынужденной и ссылается уже на решение Арбитражного суда Омской области, согласно которому "ЖКХ "Сервис" необходимо переоформить лицензию на сбор и утилизацию отходов.

Напомним, за землю под Надеждинским полигоном сейчас идет настоящая война. Под следствием находится бывший директор управляющей компании "ЖКХ "Сервис" Жанна Захарова. Она стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого еще в 2015 году. ООО "ЭкоТрансСервис" выдало управляющей компании ссуду в 15 милн руб. под залог земельного участка стоимостью 400 млн руб., на котором находился единственный в области лицензированный мусорный полигон. Заёмщик платить перестал, и "ЭкоТрансСервис" забрал себе заложенное имущество. Захарова на тот момент возглавляла УК и, соответственно, подписывала все документы о передаче участка. После того как земля отошла "ЭкоТрансСервису", она спешно уволилась из компании.