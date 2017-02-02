Росгвардия наградит омских сотрудников, освободивших 13-летнюю школьницу, взятую в заложники
Общество  •   2 февраля 2017, 13:35, последнее обновление 2 февраля 2017, 13:35  •  печать

Росгвардия наградит омских сотрудников, освободивших 13-летнюю школьницу, взятую в заложники

Автор: Вероника Делор

Сотрудники, отличившиеся при освобождении девочки, получат награды от Национальной гвардии РФ.

Командование Росгвардии отметило решительные и грамотные действия омских сотрудников специального отряда быстрого реагирования, которые сумели в короткое время обезвредить вооружённого ножом наркомана, взявшего в заложники 13-летнюю школьницу. Начальнику Управления Росгвардии по Омской области полковнику Естаю Джангунакову объявлена благодарность за умелое руководство подчинёнными.

Сотрудники Росгвардии действовали профессионально и слажено. Самое главное - девочка жива, - прокомментировал первый заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.

Меликов высоко оценил работу региональных Управления Росгвардии с Управлением МВД России, которые первыми прибыли на место происшествия и начали переговоры с преступником, после чего вместе с сотрудниками ОМОНа обезвредили его.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов принял решение наградить сотрудников омского отделения Росгвардии.

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r Теги  •  #заложник #награждение #наркоман #Росгвардия #школьница

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