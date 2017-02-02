Омские дольщики: какие проблемные дома планируют сдать в 2017 году?

Сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции в Доме журналистов омские чиновники рассказали, какие проблемные дома, скорее всего, будут сданы в текущем году.

В прошлом году на территории города находился 21 проблемный дом, в строительство которого вложились омичи. Четыре из них удалось ввести в эксплуатацию. Но в текущем году количество проблемных объектов увеличилось: добавилось ещё пять домов, строительство которых остановилось из-за отсутствия у застройщиков средств. Чиновники разработали дорожную карту введения этих домов в эксплуатацию, создали рабочую группу, куда вошли представители администрации Омска, УМВД и органы прокуратуры, но пока точно сказать, когда обманутые дольщики смогут заехать в приобретённые квартиры, никто не может.

- Мы эти 22 объекта условно разбили на три неравные группы, - рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Доме журналиста начальник управления строительства и ЖКК областного Минстроя Сергей Кошелев. - Первая - это пять многоквартирных домов, которые находятся в высокой степени строительной готовности. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. Это дом № 8 в микрорайоне "Ясная поляна", № 8 на улице Мишкина, № 20/7 на проспекте Космическом, № 11 на улице Комарова, и многоэтажка на пересечении улиц 2-я Дачная - Волховстроя.

По семи объектам, которые находятся во второй группе, работа тоже ведётся, но прогнозы у чиновников не такие оптимистичные. Говорить о том, что их введут в эксплуатацию в текущем году, никто не берётся. В лучшем случае дольщики, которые вложились в строительство этих домов, получат свои квартиры в 2018 году. Это объекты на улицах Куйбышева, Малиновского (два дома), 2-й Ремесленной, 10 лет Октября, Тарской и Перелёта.

По проблемным домам третьей группы никто ничего конкретного сказать не может. Работы на стройплощадках не ведутся, и когда обманутые дольщики смогут поселиться в купленных квартирах, неизвестно.

- Там не всё решено даже с точки зрения передачи прав ЖСК и вообще оформления прав на эти объекты, - сообщил Сергей Кошелев. - Неизвестно подчас даже точная сумма застройки, нет проектной документации и так далее. Таких домов у нас десять. Они расположены на улицах Химиков, 70 лет Октября (два объекта), Малиновского (два объекта), Пархоменко, Рабочая, Конева, Красный Путь (два объекта). Нельзя сказать, что по ним работа не ведётся, есть намеченный план действий, но вопросы там очень сложные.

Сегодня в Омске насчитывается 2345 обманутых дольщиков. Чиновники подчёркивают, что с 2012 года на территории города было введено в эксплуатацию 19 проблемных домов. Но чтобы их количество не увеличивалось, омичам рекомендуют более осторожно подходить к выбору застройщика. Снижающаяся цена на квартиру в строящемся доме - это зачастую признак того, что у застройщика финансовые проблемы. В нормальных условиях цены на квартиру в многоэтажке только увеличиваются по мере возведения объекта.

При выборе застройщика горожанам рекомендуется обязательно запрашивать учредительные документы, лицензию, разрешение на строительство, проектную документацию по объекту, правоустанавливающие документы на землю. Если по каким-то причинам потенциальному дольщику отказываются их предоставить, то это должно сразу же его насторожить.