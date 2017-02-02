В Омской области дома для переселенцев из ветхого жилья строили с нарушениями

С наступлением тепла недочёты в домах в Исилькуле будут устранены.

В Исилькуле в домах, построенных по программе расселения ветхого и аварийного жилья, нашли нарушения, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Дома здесь строило ООО "ВЛ спецстрой". Сумма контракта составила 10,8 млн рублей.

При проведении технического надзора Омскоблстройзаказчик выявил нарушения в строительстве объектов, сданных в феврале прошлого года. Администрация района о выявленных недостатках была уведомлена, но акт приёма всё же был подписан. Строительные нарушения по гидро- и теплоизоляции и приточно-вытяжной вентиляции домов проявились в процессе их эксплуатации.

Застройщик не стал устранять недостатки, поэтому региональный Минстрой обратился в суд. С середины января началось исполнительное производство. Однако недостатки удастся устранить только с наступлением тепла.