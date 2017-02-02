В Омской области дома для переселенцев из ветхого жилья строили с нарушениями
Общество  •   2 февраля 2017, 09:01, последнее обновление 2 февраля 2017, 09:14  •  печать

В Омской области дома для переселенцев из ветхого жилья строили с нарушениями

Автор: Василий Епанчинцев

С наступлением тепла недочёты в домах в Исилькуле будут устранены.

В Исилькуле в домах, построенных по программе расселения ветхого и аварийного жилья, нашли нарушения, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Дома здесь строило ООО "ВЛ спецстрой". Сумма контракта составила 10,8 млн рублей.

При проведении технического надзора Омскоблстройзаказчик выявил нарушения в строительстве объектов, сданных в феврале прошлого года. Администрация района о выявленных недостатках была уведомлена, но акт приёма всё же был подписан. Строительные нарушения по гидро- и теплоизоляции и приточно-вытяжной вентиляции домов проявились в процессе их эксплуатации.  

Застройщик не стал устранять недостатки, поэтому региональный Минстрой обратился в суд. С середины января началось исполнительное производство. Однако недостатки удастся устранить только с наступлением тепла.

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r Теги  •  #дома #Исилькульский район

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