Омской строительной компании хотят запретить собирать деньги с дольщиков

Сотрудники прокуратуры установили, что застройщик-инвестор домов на улицах Успешная - Завертяева не получил разрешительную документацию для привлечения средств граждан.

Участок под строительство двух многоквартирных домов на улицах Успешная - Завертяева был предоставлен мэрией закрытому акционерному обществу "Мекомстрой". В 2013 году между компанией и ООО "Мегатранс" был заключён договор инвестирования данных объектов. Дополнительными соглашениями к договорам застройщиком-инвестором стал ЖСК "Статус", который начал собирать с граждан деньги для участия в долевом строительстве. Однако, как выяснила прокуратура, прав на это кооператив не имеет.

- Как показала проверка, проведённая в 2016 году, данный кооператив не исполняет функции застройщика, поскольку в установленном порядке не получил соответствующую разрешительную документацию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. - Прокурор Центрального округа Омска внёс председателю ЖСК "Статус" представление, а также привлёк его к административной ответственности в виде штрафа в 20 тыс. руб.

Несмотря на это, компания продолжила привлекать денежные средства омичей, хотя строительные работы на объекте не были возобновлены, а сроки сдачи домов в эксплуатацию нарушены.

Прокуратура в итоге направила в суд исковое заявление с требованием запретить ЖСК "Статус" собирать с дольщиков деньги на строительство домов. Суд решение по данному вопросу пока не вынес.