Наркоман, взявший в плен подростка, напал на первый попавшийся дом
Происшествия  •   1 февраля 2017, 14:45, последнее обновление 1 февраля 2017, 16:52  •  печать

Наркоман, взявший в плен подростка, напал на первый попавшийся дом

Автор: Валерия Шимановская

Стали известны подробности сегодняшнего инцидента в Центральном округе.

Сегодня, 1 февраля, около 10 часов утра 41-летний мужчина зашёл в частный дом на улице 11-я Северная, дверь которого была открыта. В доме находились два человека - пенсионерка и 13-летняя девочка. Схватив ребёнка, мужчина приставил нож к её горлу и потребовал передать ему дозу героина. Женщина сумела выбежать из дома, а девочка - вызвать полицию. Задержали нападавшего сотрудники УМВД и Росгвардии.

Как сообщает следственное управление СК РФ, мужчина приехал в Омск накануне из села Надеждино и поселился в гостинице рядом с домом потерпевших. "Предположительно, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера, расположенного на втором этаже, спрыгнул на землю и проследовал в первый попавшийся дом", - сообщает пресс-служба омского следкома. На то, что мужчина находился под действием наркотиков, указывают найденные в его номере шприц с неизвестным веществом и бутылки с алкоголем.

На мужчину завели уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Планируется допрос подозреваемого.

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