Омский губернатор узнал о стоимости тульского баяна

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр культуры Виктор Лапухин представил доклад о внесении изменений в постановление от 15 октября 2013 года № 251-п. Документ предполагает увеличение финансирования государственной программы "Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы" на 8,9 млн рублей. В том числе за счёт этих средств предполагается покупка музыкальных инструментов для детских школ искусств.

Губернатор Виктор Назаров поинтересовался, хватит ли выделенных средств на покупку инструментов. "У нас 74 школы искусств в Омской области, - ответил Лапухин. - Для них мы будем закупать тульские баяны. Один такой баян стоит 200 тыс. рублей. В основном сейчас в школах баяны 70-х годов. Постепенно их мы будем заменять".

"Так может нам покупать балалайки, - пошутил глава региона. - Они дешевле". Министр культуры на это тоже ответил шуткой: "Балалайки стоят дороже баянов. Шучу. Там хоть три струны, но они тоже нуждаются в замене. В основном в школах инструменты 70-80 годов. А в наших оркестрах порой во время выступления на балалайке играют и на одной струне".

Больше возражений по принимаемому документу не возникло.