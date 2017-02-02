Для омских кошек на теплотрассе построили дом
Общество  •   2 февраля 2017, 07:28, последнее обновление 2 февраля 2017, 09:16  •  печать

Для омских кошек на теплотрассе построили дом

Автор: Василий Епанчинцев

На Рабочих улицах на одной из теплотрасс установили "Кошкин дом".

Для кошек на теплотрассе в районе Рабочих улиц соорудили "Кошкин дом", сообщает "Омск ВК". В социальных сетях пользователи прозвали строение "скворечником" для кошек. Красиво оформленный ящик с подушками позволяет животным укрыться от ветра и холода.

 

В комментариях омичи призывают строить побольше таких домов и выкладывают фото бездомных котов, которые из-за собственных размеров с трудом могут остановиться в такой "гостинице".

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r Теги  •  #дом #кошки #теплотрасса

Комментарии

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Лариса Савельева  •  2 февраля 2017, 08:45

Добрые дела для уличных животных всегда вызывают уважение, интересно а в этой избушке много пушистиков побывало.

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