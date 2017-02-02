Для омских кошек на теплотрассе построили дом

На Рабочих улицах на одной из теплотрасс установили "Кошкин дом".

Для кошек на теплотрассе в районе Рабочих улиц соорудили "Кошкин дом", сообщает "Омск ВК". В социальных сетях пользователи прозвали строение "скворечником" для кошек. Красиво оформленный ящик с подушками позволяет животным укрыться от ветра и холода.

В комментариях омичи призывают строить побольше таких домов и выкладывают фото бездомных котов, которые из-за собственных размеров с трудом могут остановиться в такой "гостинице".