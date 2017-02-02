В Омской области пьяный мужчина угнал скорую с территории ФАПа
Общество  •   1 февраля 2017, 17:50, последнее обновление 1 февраля 2017, 20:57  •  печать

В Омской области пьяный мужчина угнал скорую с территории ФАПа

Автор: Артем Кримин

Ранее неоднократно судимый житель Нижней Омки по непонятной причине завладел автомобилем скорой помощи, который стоял на территории фельдшерско-акушерского пункта в селе Хомутинка. 

Мужчина приехал в село навестить своих знакомых, но вместо этого решил совершить бессмысленное преступление. Увидев припаркованный у ФАПа автомобиль скорой помощи, он сел в кабину водителя и уехал. Катался на машине он довольно долго, сотрудники полиции сумели остановить его и задержать в другом конце села у реки Омь. Во время допроса мужчина не смог пояснить, зачем ему понадобилась спецмашина медиков. Впоследствии было установлено, что злоумышленник совершал преступление в нетрезвом состоянии.

Недавно суд вынес угонщику, кстати, ранее неоднократно судимому, приговор. По данным пресс-службы Нижнеомского районного суда, мужчину приговорили к реальному лишению свободы в исправительной колонии строгого режима. Срок заключения в суде не называют.

Отметим, что мужчина не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу. 

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r Теги  •  #Нижнеомский район #скорая помощь #суд #угон #ФАП

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