Мэрия Омска ищет арендатора для дома купчихи Шаниной
Общество  •   1 февраля 2017, 08:31, последнее обновление 1 февраля 2017, 09:47  •  печать

Мэрия Омска ищет арендатора для дома купчихи Шаниной

Автор: Василий Епанчинцев

Завершается приём заявок на право заключения договора аренды объекта культурного наследия регионального значения.

Департамент имущественных отношений готовится передать в аренду дом купчихи Марии Шаниной на площади Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации города. Заявки будут приниматься до шестого февраля. В аренду передаётся здание площадью 854,9 кв. м и земельный участок площадью 1419,0 кв. м.

Здание, имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, было построено в 1900-е годы. Имеет цокольный и первый этажи, центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Дом Шаниной передаётся в аренду для дальнейшей реконструкции.

Договор аренды предлагается заключить на 15 лет. Начальная (минимальная) цена, объявленная на аукционе, 14,5 млн рублей. Аукцион состоится 16 февраля.

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r Теги  •  #аренда #дом

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