Епископ из Омской области назвал главную угрозу для сибирских епархий

Епископ Калачинский и Муромцевский Пётр уверен, что массовая миграция людей в центральную часть России или крупные города за Уралом усложняет дальнейшее существование находящихся в Сибири епархий Русской православной церкви. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Жалко, что население, по большому счёту, сокращается. …Люди покидают прекрасные места. …От этого зависит будущее не только наших епархий, но и вообще России", - цитируют епископа РИА-Новости.

Так, в некоторых районах области, по его словам, нет храмов, а новые возводятся медленно, так как финансируются на средства прихожан. Основные же проблемы для сибирских епархий Русской церкви в целом, по его мнению, - это недостаток духовенства, большие расстояния и недостаток храмов.