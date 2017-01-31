Епископ из Омской области назвал главную угрозу для сибирских епархий
Общество  •  31 января 2017, 17:57  •  печать

Епископ из Омской области назвал главную угрозу для сибирских епархий

Автор: Варвара Козловская

Епископ Калачинский и Муромцевский уверен, что массовая миграция людей угрожает существованию находящихся в Сибири епархий.

Епископ Калачинский и Муромцевский Пётр уверен, что массовая миграция людей в центральную часть России или крупные города за Уралом усложняет дальнейшее существование находящихся в Сибири епархий Русской православной церкви. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Жалко, что население, по большому счёту, сокращается. …Люди покидают прекрасные места. …От этого зависит будущее не только наших епархий, но и вообще России", - цитируют епископа РИА-Новости.  

Так, в некоторых районах области, по его словам, нет храмов, а новые возводятся медленно, так как финансируются на средства прихожан. Основные же проблемы для сибирских епархий Русской церкви в целом, по его мнению, - это недостаток духовенства, большие расстояния и недостаток храмов.

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r Теги  •  #епископ #Омско-Тарская епархия

Комментарии

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Алексей Иванов  •  31 января 2017, 19:09

А какой толк от этих храмов, что бы в им было где деньги со свечек рубить? или что бы бабулькам было где тусоваться? Городу куда нужнее нормальные чистые дороги, освещенные улицы. Лучше пару автобусов на эти деньги купить чем глупые храмы строить.

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