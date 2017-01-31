Омские семьи оставили без льгот на приобретение жилья

Как сообщает департамент жилищной политики мэрии, в этом году Омск не попал в список городов, которые получат поддержку из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы. На обеспечение жильём молодых семей в омском бюджете предусмотрено финансирование в размере 2,5 млн рублей.
Однако, согласно информации министерства строительства и ЖКК Омской области, в областном бюджете на 2017 год средства для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья не были предусмотрены, - сообщает пресс-служба администрации Омска.
В связи с этим омские семьи не смогут улучшить свои жилищные условия в текущем году, хотя список претендентов на 2017 год состоит из 158 семей.
Сумма имеющаяся конечно просто вызывает улыбку, жаль молодые семьи которые надеялись на поддержку, собирали документы, может будут другие варианты помощи