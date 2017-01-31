Омские семьи оставили без льгот на приобретение жилья
Общество  •  31 января 2017, 17:50, последнее обновление 31 января 2017, 17:51  •  печать

Омские семьи оставили без льгот на приобретение жилья

Автор: Вероника Делор

Молодые семьи не смогут улучшить жилищные условия в 2017 году с помощью социальных выплат.

Как сообщает департамент жилищной политики мэрии, в этом году Омск не попал в список городов, которые получат поддержку из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы. На обеспечение жильём молодых семей в омском бюджете предусмотрено финансирование в размере 2,5 млн рублей.

Однако, согласно информации министерства строительства и ЖКК Омской области, в областном бюджете на 2017 год средства для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья не были предусмотрены, - сообщает пресс-служба администрации Омска.

В связи с этим омские семьи не смогут улучшить свои жилищные условия в текущем году, хотя список претендентов на 2017 год состоит из 158 семей.

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r Теги  •  #жилье #льготы #молодые семьи

Комментарии

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Таисия Петрова  •  31 января 2017, 19:03

Сумма имеющаяся конечно просто вызывает улыбку, жаль молодые семьи которые надеялись на поддержку, собирали документы, может будут другие варианты помощи

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