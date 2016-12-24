В Воскресенском соборе открылся воинский музей
Культура  •  24 декабря 2016, 16:41, последнее обновление 24 декабря 2016, 17:50  •  печать

В Воскресенском соборе открылся воинский музей

Автор: Екатерина Криль

Первая каменная церковь Омска превратится в храм-музей.

Сегодня, 24 декабря, в историческом центре города прошёл обряд освящения малым чином Воскресенского собора, восстановленного практически с нуля в этом году. напомним, на освящение большим чином в следующем году приглашён патриарх Кирилл.

Церемония прошла утром, а днём собор посетил министр культуры России Владимир Мединский. Чиновник побывал на выставки, на основе которой будет формироваться постоянная экспозиция. В перспективе музей военной истории Омской крепости должен органично соединиться с действующим храмом.

Центральным предметом выставки сейчас является Евангелие, созданное в XVIII веке и подаренное собору Екатериной II. В книге есть памятная надпись, выполненная самой императрицей. Также в экспозицию вошли военные орудия - офицерские шпага и палаш 18 века, пехотная офицерская сабля образца 1913 года, столетний солдатский кинжал бебут, а также оригинальные элементы старинного военного обмундирования.

Это уникальный собор, потому что он воинский. Не так часто встречаются соборы с такой историей и великими именами, которые его посещали. Поэтому надеемся, что и нынешние защитники Отечества будут приходить сюда как к себе домой, в свой домашний храм, в свою домашнюю церковь. В Омске хорошее отделение российского военно-исторического общества, и фишка этого отделения - реконструкция войскового движения стрельцов, - отметил Владимир Мединский.

Добавим, что министр также осмотрел Омскую крепость, где завершилась реставрация шести исторических зданий.

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Фото: Илья Петров

Патриарх Кирилл освятит восстановленный в Омске Воскресенский собор

Омичи услышали звон колоколов восстановленного Воскресенского собора

r Теги  •  #Владимир Мединский #Воскресенский собор #музей #фото

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