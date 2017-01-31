Вход в омскую "Птичью гавань" может стать платным

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому вход в природные парки по всей стране предлагается сделать платным. Разработчики проекта свою инициативу объясняют просто: это необходимая мера, ведь территория имеет экологическую ценность, а её посетители оставляют после себя много мусора.

На днях комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды одобрил правки к закону "Об особо охраняемых природных территориях". Об этом сообщает RT. Предполагается, что вход в природные парки по всей России будет платным, ведь экологи бьют тревогу. Посетители парков после себя оставляют много мусора, забывая о том, что находятся в зоне, представляющей экологическую и эстетическую ценность.

Стоимость посещения парка будут определять на местах.

- Такое право остаётся за администрациями природных парков. Именно они совместно с экологами решат, сколько будет стоить один визит. Но нужно понимать: билет не будет иметь одинаковую стоимость для всех. Если, например, парк посещают группы из детских домов, то, конечно, они заплатят меньше. Так же дело будет обстоять и с пенсионерами, - пояснил заместитель председателя думского комитета по экологии Кирилл Черкасов в беседе с RT.

По данным сайта "Заповедная Россия", природных парков регионального значения в нашей стране насчитывается более 60, в их число входит и омская "Птичья гавань". Пока для омичей вход в парк является бесплатным, за исключением отдельных видов проведения досуга.