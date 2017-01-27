В "Птичьей гавани" открылся детский кружок
Общество  •  27 января 2017, 13:32  •  печать

В "Птичьей гавани" открылся детский кружок

Автор: Варвара Козловская

В природном парке "Птичья гавань" открыт набор в детскую студию "Ценители природы".

В Год экологии с целью просвещения в природном парке пройдёт обучение по программе "Особенности экологии и многообразие животного мира особо охраняемой природной территории "Птичья гавань". Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, наблюдение за жизнью обитателей парка.

- Предусмотрены задания разной степени сложности, проектная и самостоятельная творческая деятельность, которая поможет углубить знания и расширить кругозор школьников, - рассказали в "Птичьей Гавани". - Обучение будет проводиться бесплатно сотрудниками "Птичьей гавани" и преподавателями омских вузов.

Занятия, которые планируется проводить дважды в неделю, начнутся по мере формирования групп.

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r Теги  •  #дети #Птичья гавань #секция

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