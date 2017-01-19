Природному парку "Птичья гавань" нашли нового директора
Политика  •  18 января 2017, 17:40, последнее обновление 19 января 2017, 09:52  •  печать

Природному парку "Птичья гавань" нашли нового директора

Автор: Виктория Стрельникова

Освободившиеся место директора городского парка после ухода Сергея Будько займёт Сергей Макаров.

Место директора БУ Омской области "Природный парк "Птичья гавань" стало вакантным сразу после новогодних праздников. С 10 января с должности был уволен Сергей Будько, который директором не проработал и года. Как сообщает сайт "Новый Омск" со ссылкой на регионального министра природных ресурсов и экологии Александр Винокурова, новым руководителем парка стал Сергей Макаров.

К новому месту работы ему привыкать не придётся, ведь ранее с 2012 по 2015 годы он возглавлял этот уникальный природный парк. К своим обязанностям Сергей Макаров приступил ещё 16 января.

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r Теги  •  #Минприроды #Птичья гавань #Сергей Будько #Сергей Макаров

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