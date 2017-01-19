В Омске из-за новогоднего ажиотажа повысились цены на жильё
Экономика  •  19 января 2017, 16:00, последнее обновление 19 января 2017, 16:05  •  печать

В Омске из-за новогоднего ажиотажа повысились цены на жильё

Автор: Виктория Стрельникова

В декабре прошлого года отмечено повышение цен на жильё. Больше всего подорожала "вторичка". Однако эксперты подобное явление называют традиционным в конце любого года.

Эксперты рынка недвижимости отметили повышение цен на жильё в Омске. По данным компании "Омэкс", декабрь 2016-го показал плюс в 0,2 % на первичном рынке и плюс 0,5 % на "вторичке". Впрочем, такому повышению эксперты дают вполне резонное объяснение: декабрь является месяцем повышенного спроса. Покупатели торопятся завершать начатые сделки, реализовать свои желания по улучшению своих жилищных условий.

По подсчётам аналитиков, средняя цена за один "квадрат" на конец года составила 44 259 руб. на вторичном рынке и 40 475 на первичном. Цены на протяжении всего года падали. В декабре 2015-го средняя стоимость одного квадратного метра на "вторичке" равнялась 46 659 руб., на "первичке" - 42 771 руб.

В Омской области случился ипотечный бум

Ипотеке урезали льготы

r Теги  •  #жильё #недвижимость #спрос #цены

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске у сотрудника УФСИН украли документы и мобильный телефон  •  сегодня, 17:20
Омичи массово скупают друг у друга личные вещи   •  сегодня, 16:57
Выживший при обрушении омской казармы десантник сыграл на Неделе звёзд хоккея  •  сегодня, 16:37
Навальный набирает омичей в свой штаб  •  сегодня, 16:30
Омичка заперлась в "Лексусе" от полицейских и потеряла сознание  •  сегодня, 16:26
Омскую компанию заподозрили в мошенничестве при проведении капремонта  •  сегодня, 16:15
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон