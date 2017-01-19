В Омске из-за новогоднего ажиотажа повысились цены на жильё

В декабре прошлого года отмечено повышение цен на жильё. Больше всего подорожала "вторичка". Однако эксперты подобное явление называют традиционным в конце любого года.

Эксперты рынка недвижимости отметили повышение цен на жильё в Омске. По данным компании "Омэкс", декабрь 2016-го показал плюс в 0,2 % на первичном рынке и плюс 0,5 % на "вторичке". Впрочем, такому повышению эксперты дают вполне резонное объяснение: декабрь является месяцем повышенного спроса. Покупатели торопятся завершать начатые сделки, реализовать свои желания по улучшению своих жилищных условий.

По подсчётам аналитиков, средняя цена за один "квадрат" на конец года составила 44 259 руб. на вторичном рынке и 40 475 на первичном. Цены на протяжении всего года падали. В декабре 2015-го средняя стоимость одного квадратного метра на "вторичке" равнялась 46 659 руб., на "первичке" - 42 771 руб.